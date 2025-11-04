Многоквартирный дом поврежден в результате налета БПЛА в Нижегородской области

В ночь на 4 ноября средства противовоздушной обороны России отразили массированный налет беспилотников ВСУ на территорию Нижегородской области. Согласно сообщению Минобороны РФ, в период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября были перехвачены и уничтожены 85 беспилотников по всей стране. В частности, над Нижегородской областью сбили 20 БПЛА.

«По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом. На месте инцидента работают специалисты»,— написал в Telegram-канале нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» приостанавливал работу ночью в 2:43 мск. Воздушная гавань снова начала принимать и выпускать рейсы в 10:22.

Кроме того, были отражены атаки над другими регионами: 40 дронов — над Воронежской областью, 10 — над Белгородской, 6 — над Курской, 4 — над Липецкой, 2 — над Волгоградской, 2 — над Республикой Башкортостан и 1 — над Саратовской областью.

В конце октября дроны также атаковали регион, при этом обломки некоторых сбитых аппаратов упали на объект энергетики в Нижегородской области, вызвав незначительные повреждения.