Путин утвердил два новых праздника в России

В России появились два новых праздника, следует из опубликованных указов президента Владимира Путина. Теперь в стране будут отмечать День коренных малочисленных народов РФ и День языков народов РФ. Соответствующие документы опубликованы на сайте правовой информации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Оба указа вступают в силу с сегодняшнего дня. День коренных малочисленных народов РФ будет отмечаться 30 апреля, а День языков народов РФ — 8 сентября. Из документа следует, что первый праздник президент утвердил, чтобы сохранить «традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность, промыслы и самобытную культуру» коренных малочисленных народов страны.

Президент России говорил о необходимости учредить праздник языков народов России в июне на Совете по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны. Он предложил для его празднования учредить дату 8 сентября, поскольку в этот день родился советский поэт Расул Гамзатов.

По данным последней переписи населения (2020 года), в России зафиксировано 176 родных языков. В число наиболее распространенных наряду с русским входят татарский, чеченский и башкирский. Самые редкие — исландский, керекский, югский, габонский и юитский. На языке юитов (азиатских эскимосов) говорит лишь один житель России.