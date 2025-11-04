Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коренные малочисленные народы получили свой праздник

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня коренных малочисленных народов РФ.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Необходимость в новом празднике в документе объясняется «сохранением традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов».

День коренных малочисленных народов будет отмечаться 30 апреля.

Как писал «Ъ-Сибирь», правительство Красноярского края с 2025-го по 2027 год направит на поддержку коренных малочисленных народов 199 млн руб. Большая часть средств — 153,5 млн руб. — поступит из федерального бюджета.

Михаил Кичанов

