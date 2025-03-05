На поддержу коренных народов Красноярский край направит почти 200 млн рублей

Правительство Красноярского края в ближайшие три года направит на поддержу коренных малочисленных народов (КМН) 199 млн руб. Финансирование предусмотрено в рамках региональной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Лазарев, Коммерсантъ Фото: Олег Лазарев, Коммерсантъ

Как сообщил официальный портал Красноярского края, большая часть средств — 153,5 млн руб. — поступит из федерального бюджета. В краевом бюджете на поддержку КМН предусмотрено 45,5 млн руб. В течение этого года власти планируют направить 55 млн руб. на обеспечение оленеводов кочевым жильем, закупку снегоходной техники и средств связи, а также оказание стоматологической помощи.

«Еще 135 млн руб. пойдут на создание заготовительно-перерабатывающих пунктов продукции традиционной хозяйственной деятельности, на обеспечение лиц из числа КМН солнечными батареями и на развитие домашнего северного оленеводства»,— рассказали в пресс-службе правительства региона. Эти меры поддержки предусмотрены краевой программой до конца 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», сфера использования языков КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока постепенно сужается, что ставит под угрозу их дальнейшее существование. Решение проблемы сохранения и возрождения исчезающих языков эксперты видят в цифровизации языковой среды КМН.

Михаил Кичанов