Международные инвесторы ставят на ИИ

Международные инвесторы активно увеличивают вложения в фонды высокотехнологических компаний. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), в октябре чистый приток средств в профильные фонды составил $19,4 млрд, максимум за четыре с половиной года. Инвесторов привлекают высокие темпы внедрения ИИ такими компаниями, а также их высокая роль в фондовых индексах. Российский рынок выбивается из общемирового тренда из-за геополитики, а также высоких рублевых ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В октябре мировые инвесторы активно увеличивали вложения в фонды акций, хотя и меньшими темпами, чем в предшествующем месяце. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), суммарный объем таких вложений за отчетный месяц составил $84,7 млрд. Это на 27% меньше инвестиций в сентябре, но является вторым по величине положительным результатом в этом году. Основные покупки, как и прежде, отмечаются в фондах developed markets, чистые вложения в которые составили $69,8 млрд (в сентябре — $91,7 млрд). Притоки в фонды emerging markets сократились с $25 млрд до $15 млрд.

Большая осторожность инвесторов связана со сложившейся конъюнктурой широкого рынка акций. За последние полгода индекс MSCI World (глобальный индекс фондового рынка, который отслеживает деятельность около 1,5 тыс. крупных и средних компаний из 23 развитых стран) вырос на 21%, достигнув исторического максимума 4,4 тыс. пунктов. «Все мировые рынки акций, за исключением российского, показали хороший рост с начала года, поэтому инвесторы опасаются технической коррекции, этим можно объяснить снижение спроса на акции»,— отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В таких условиях инвесторы проводят активную ребалансировку портфелей.

По итогам минувшего месяца наиболее востребованными оказались фонды, ориентированные на IT-компании, чистые привлечения в которые составили $19,4 млрд. Это в полтора раза выше показателя сентября и максимальный месячный результат как минимум с февраля 2021 года.

Самые популярные инструменты сентября — фонды сырьевых компаний (без учета нефтегазового сектора) — с результатом $12,4 млрд заняли второе место.

На третьем месте разместились фонды, инвестирующие в компании здравоохранения ($3,7 млрд), вытеснив на четвертое место фонды, ориентированные на финансовый сектор ($2,9 млрд).

Рынки готовятся к фазе зрелости, при которой выигрывают не создатели инфраструктуры, а IT-компании, которые первыми встраивают новые продукты или технологии в свои процессы, тем самым зарабатывая максимум на технологических революциях. «В 2000-х выиграли в первую очередь интернет-компании, которые воспользовались всеми преимуществами сети, а не производители оптоволокна»,— напоминает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. По ее словам, сейчас капитал переориентируется с популярной в начале года инфраструктуры (GPU, дата-центры) на компании, активно использующие искусственный интеллект.

«Великолепная семерка» (крупнейшие и наиболее влиятельные технологические компании США, в частности Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla и др.) выступает магнитом для глобального капитала. Эти компании, как отмечает Алена Николаева, уже можно рассматривать как отдельный класс активов, который определяет динамику всего рынка. В настоящее время рыночная капитализация Nvidia составляет $5,08 трлн (в конце апреля у нее первой из компаний капитализация превысила $5 трлн), капитализация Microsoft превысила $4 трлн, в настоящее время — $3,84 трлн, капитализация Apple превысила $4 трлн в конце октября, сейчас — $3,97 трлн. «Их доля в индексе рекордная, и глобальный капитал в значительной степени ориентируется на них»,— отмечает госпожа Николаева.

Глобальные тренды не находят отражения на российском рынке, который торгуется возле локальных минимумов. В конце минувшей недели индекс Московской биржи закрылся возле отметки 2525 пунктов, что на 12,4% ниже значений начала года. Российские компании в основном отыгрывали текущие геополитические новости и макроэкономическую ситуацию в стране. «Новые санкции от ЕС и отмена саммита Россия—США продолжают оказывать давление на отечественные активы. Ужесточение налогового регулирования и повышение прогноза ЦБ по средней ключевой ставке в 2026 году только усилили нисходящий тренд. В итоге корпоративные драйверы отошли на второй план, а инвесторы в акции более пристально стали следить за данными по инфляции и по другим макропоказателям»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Доверительная» Константин Асатуров.

Российские IT-компании находятся в числе аутсайдеров. С начала года индекс «MOEXIT информационные технологии» потерял почти 23%, только с начала осени он просел на 13%.

«В России происходит снижение темпов роста IT-сектора, заказчики из-за высокой ключевой ставки сокращают IT-бюджеты»,— отмечает Сергей Суверов. Впрочем, снижение происходит не во всех сегментах. В частности, эксперт обращает внимание на рынок кибербезопасности, который продолжает уверенный рост. В начале октября группа «Позитив» подтвердила прогноз по отгрузкам на 2025 год, которые могут вырасти на 37–57% по сравнению с 2024 годом.

Виталий Гайдаев