Сегодня исполняется 65 лет художественному руководителю Российского национального оркестра и Московского камерного оркестра Musica Viva, народному артисту РФ Александру Рудину

Александр Рудин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Рудин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, народная артистка РФ и Республики Абхазии, основатель конкурса вокалистов и концертмейстеров Хибла Герзмава:

— Дорогой Сашенька! От всего сердца поздравляю тебя с красивым юбилеем — 65-летием! Пусть жизнь не перестает одаривать счастливыми встречами с близкими и бесценными минутами творческих озарений. Желаю тебе бережно хранить ту самую вкрадчивость и пытливость — твою заразительную жажду жизни и любовь к музыке. Пусть твое доброе, теплое сердце еще многие лета озаряет сцены и слушателей. Какое счастье, что ты у нас есть. Крепкого здоровья, непоколебимого духа и легкого, свободного полета вдохновения. С днем рождения, дорогой друг! Искренне твоя, Хибла Герзмава.

