Промышленный комплекс Стерлитамака в Башкортостане был атакован БПЛА, сообщил губернатор региона Радий Хабиров. По словам главы региона, силами Минобороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.

«Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме»,— добавил господин Хабиров.

Ранее администрация Стерлитамака сообщила о частичном обрушении цех водоочистки на нефтехимическом заводе. К ликвидации последствий взрыва были привлечены все экстренные службы.