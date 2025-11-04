Власти Нью-Джерси мобилизовали Национальную гвардию из-за шатдауна

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи заявил о мобилизации Национальной гвардии для обеспечения продовольственной безопасности на фоне шатдауна федерального правительства. Заявление он опубликовал в соцсети X.

По его словам, решение связано с неспособностью администрации президента США Дональда Трампа обеспечить стабильное финансирование программы продовольственной помощи SNAP. Более 800 тыс. жителей штата зависят от этой программы.

Около 42 миллионов американцев пользуются программой SNAP. Ранее более 20 штатов подали в суд на администрацию США из-за угрозы американцев остаться без талонов на продукты питания в связи с продолжающимся шатдауном, который продолжается с 1 октября из-за отсутствия согласования бюджета.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не хочет, чтобы американцы «голодали», и поэтому готов сохранить финансирование SNAP, которая должна была прекратиться 1 ноября из-за продолжающегося шатдауна.