Трамп готов сохранить финансирование продовольственной помощи во время шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы американцы «голодали», и поэтому готов сохранить финансирование продовольственной помощи (SNAP), которая должна была прекратиться 1 ноября из-за продолжающегося шатдауна. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

В публикации господин Трамп сообщил, что правительственные юристы сомневаются в наличии законных полномочий для выплаты пособий после истечения срока финансирования. Однако президент поручил им «разъяснить, как мы можем законно финансировать SNAP, как только возможно».

В случае приостановки финансирования, голод может затронуть около 42 млн человек, пишет агентство Reuters.

«Если суд даст нам соответствующее юридическое указание, для меня будет честью предоставить финансирование»,— добавил президент США.

