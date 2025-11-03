Более 16 тысяч человек осталось без света из-за удара ВСУ по Курской области

В Рыльске Курской области в результате удара ВСУ по подстанции произошло аварийное отключение электричества, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По информации главы региона, под отключение света попало более 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах области.

«Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки. …Ситуацию держу на контроле»,— написал господин Хинштейн.