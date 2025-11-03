МИД КНР подтвердил визит короля Испании Филиппа VI 10-13 ноября

МИД Китая подтвердил визит короля Испании Филиппа VI в Пекин 10-13 ноября. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин. Филипп VI прибудет в страну по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Как добавила Мао Нин, во время визита король Испании встретится с Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжао Лэцзи. Стороны обсудят развитие двухсторонних отношений, а также вопросы, «представляющие взаимный интерес».

Визит Филиппа VI в Китай станет его первым зарубежным государственным визитом и первым за 18 лет визитом испанского монарха в КНР. Поездка приурочена к 20-летию подписания всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и ее цель — «укрепление глубоких политических, экономических и культурных связей между двумя странами», сообщали в испанском МИД.