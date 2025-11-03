Основателя движения «Наши» Василия Якеменко облили ряженкой

Основателя молодежного политического движения «Наши» Василия Якеменко облили ряженкой у выхода из отеля «Эмеральд» в Санкт-Петербурге. Пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» сообщила, что «акцию провел» нацбол (Национал-большевистская партия признана экстремистской и запрещена в РФ) и участник специальной военной операции Кирилл Имашев.

На опубликованном видео мужчина подбегает к Василию Якеменко и обливает его ряженкой из бутылки. Он также кричит: «политический предатель», «вон из России». В полиции сообщили «Фонтанке», что заявлений от Василия Якеменко не поступало.

В публикации «Другой России» написано, что основатель движения «Наши» «освоил баснословное количество бюджетных денег» и «вырастил целую плеяду приспособленцев». Там также указано, что Василий Якеменко «раздает» интервью, в которых «мимоходом поливает грязью добровольцев, идущих на СВО».

Василий Якеменко — руководитель молодежных организаций «Наши» и «Идущие вместе». С 2007 по 2012 год возглавлял Федеральное агентство по делам молодежи — Росмолодежь. В июне активисты «Другой России» облили кефиром его брата — обозревателя канала «Соловьев Live» Бориса Якеменко.

Петр Бузлаев