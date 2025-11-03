OpenAI и Amazon Web Services заключили сделку на $38 млрд

Американские компании OpenAI и Amazon Web Services (AWS) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта. Размер сделки составил $38 млрд.

Как передает Bloomberg, соглашение рассчитано на семь лет и предусматривает предоставление OpenAI доступа к облачной инфраструктуре AWS. Речь идет о сотнях тысяч графических процессоров Nvidia Corp. Гендиректор AWS Мэтт Гарман заявил, что инфраструктура компании станет «основой для реализации амбиций» OpenAI в области искусственного интеллекта.

Акции Amazon после сообщений о сделке выросли на бирже Nasdaq до $258,6 за бумагу (+5,88%).