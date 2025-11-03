Хинштейн пообещал наказать организаторов несогласованного концерта Акима Апачева для «БАРС-Курск»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в регион приехал блогер и рэпер Аким Апачев, которого в апреле оштрафовали за граффити в Судже. Господин Хинштейн добавил, что господин Апачев без согласования с командованием провел концерт перед бригадой «БАРС-Курск».

Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

«Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии»,— написал губернатор в Telegram-канале. Он также сообщил, что «виновные, которые позволили провести это мероприятие», будут наказаны.

Сам рэпер заявил РБК, что не знал о необходимости согласовывать концерт, а произошедшее назвал недоразумением. «О "согласованности" этого конкретного выступления мне ничего не известно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил»,— сказал Аким Апачев.

В марте Аким Апачев опубликовал видео, на котором аэрозольным баллончиком наносит надпись с нецензурной бранью в адрес украинцев на стену одного из зданий в Судже. По его словам, граффити были направлены на поддержку участников боевых действий. Александр Хинштейн назвал действия блогера «хайпом на трагедии». Суд оштрафовал Акима Апачева на 70 тыс. руб.