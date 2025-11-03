Бросившему собаку в стену петербургской парадной дали 15 суток ареста

Житель Санкт-Петербурга, швырнувший собаку в стену парадной дома № 8 по улице Маршала Говорова, получил 15 суток административного ареста. Во время судебного заседания он признал вину.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ привлекли Александра Сухорукова. Вечером 1 ноября около входа в парадную он выражался нецензурной бранью. Внутри дома он подошел к петербурженке с собакой, выхватил поводок и кинул питомца в стену. Злоумышленник причинил животному повреждения.

Александр Сухоруков на судебном заседании заявил, что в тот день выпил много алкоголя и поэтому плохо соображал. Свой поступок он объяснил раздражением из-за лая собаки, но сожалеет об этом. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Татьяна Титаева