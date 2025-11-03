Минимум семь альпинистов погибли при сходе лавины в Непале

В базовом лагере пика Ялунг-Ри в Непале сошла лавина. Погибли семь альпинистов, еще четверо пропали без вести.

Как передает The Kathmandu Post, в числе погибших — три гражданина США, два гражданина Непала, итальянец и канадец. Четыре человека получили травмы. Поиски пропавших без вести приостановлены до рассвета.

Посольство России подтвердило «РИА Новости», что россиян среди погибших, пострадавших или пропавших без вести альпинистов нет.

Базовый лагерь Ялунг-Ри находится на высоте 5630 метров над уровнем моря. В нем останавливаются альпинисты, которые восходят на вершину Долма Кханг (6332 м).