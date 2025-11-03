В ОЭЗ «Санкт-Петербург» откроются 11 новых производств

Открытие 11 предприятий запланировано в ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2026 году. Это позволит увеличить число рабочих мест вдвое, сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Петербурге появятся новые производства в сфере фармацевтики, приборостроения и микроэлектроники. Большая часть предприятий будет запущена на площадке «Новоорловская».

Также господин Ситов заявил о запланированном в 2026 году запуске завода по производству автоматизированных складских, подъемно-транспортных и робототехнических систем компании «Семаргл».

На территории петербургской ОЭЗ насчитывается 68 резидентов. С 2006 года объем инвестиций превысил 142 рублей. Предприятия обеспечивают город 8 тыс. рабочими местами.

Татьяна Титаева