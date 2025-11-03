Телебашню и три моста в Петербурге подсветят цветами флага России 4 ноября

В честь Дня народного единства телебашню и три моста в Санкт-Петербурге подсветят цветами флага России. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Архитектурно-художественная подсветка в цветах российского триколора украсит петербургскую телебашню. Она будет работать с 16:55 4 ноября до 8:25 5 ноября. Как отметил губернатор города Александр Беглов праздничная подсветка в цветах государственного флага символизирует сплоченность нашего народа и национальное единство.

В День народного единства праздничный вид будет у Дворцового и Троицкого мостов и моста Бетанкура. Иллюминацию включат 4 ноября в 16:55, она будет гореть до 8:25 5 ноября.

Татьяна Титаева