Власти Первоуральска назвали ремонт плотины жителями бесполезным

Власти Первоуральска рассказали, что ремонт дороги жителями на плотине Верхне-Шайтнаского пруда нецелесообразен, так как скоро по дороге будет проезжать тяжелая техника, которая снова разрушит дорожное покрытие, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации. В администрации отметили, что эта информация неоднократно доводилась до жителей на встречах и в официальных сообщениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В 2025–2026 годах проводятся работы по ремонту плотины Верхне-Шайтанского пруда. Для выполнения ремонтных мероприятий по гидротехническому сооружению произведена отсыпка временной перемычки внутри пруда скальной породой. Объем отсыпанного материала составляет более 5000 кубических метров. После завершения ремонтных работ весь данный материал будет вывезен с территории водоема. Перевозка будет осуществляться большегрузной техникой (грузоподъемностью 20–30 тонн). Эти работы запланированы на период весеннего паводка 2026 года», — сообщили в «Ъ-Урал» в мэрии.

Напомним, по данным СМИ, дорога на плотине покрыта ямами. Кроме этого, администрация обещала местным жителям отремонтировать участок к 2022 году, но сроки каждый раз сдвигались. В октябре текущего года чиновники на жалобу от местных жителей ответили, что сейчас денег на работы нет.

По словам жителей, весь ремонт смыло первым дождем. Первоуральцы устали ждать и решили отремонтировать плотину своими силами. Они купили материалы, арендовали технику, и вышли на работы, которые продолжились целый день.

Артем Путилов