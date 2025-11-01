Трое белгородцев, включая двоих подростков, пострадали от атак БПЛА

В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя, включая несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Дорогощь Грайворонского округа двое 15-летних братьев получили травмы от взрыва беспилотника. Их доставили в местную центральную райбольницу, где у пациентов диагностировали баротравмы. Бригада скорой помощи направила подростков в детскую областную больницу для дальнейшего обследования. Взрыв повредил автомобиль и остекление частного дома.

В Грайвороне мирный житель получил баротравму и осколочное ранение спины. Он обратился в ту же центральную райбольницу, ему оказали помощь. После этого пациента отпустили на амбулаторное лечение. Взрыв повредил четыре автомобиля, а пожар, вызванный вторым беспилотником, ликвидировали сотрудники МЧС. Во время тушения дрон ударил по автомобилю пожарной части, повредив кабину.

В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник нарушил кровлю склада сельхозпредприятия. На хуторе Кургашки Валуйского округа из-за атаки БПЛА выбиты окна в частном доме. В селе Драгунка Ивнянского района дрон повредил фасад и остекление дома. В селе Березовка Борисовского района при ударе БПЛА пострадал социальный объект.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью как минимум 127 БПЛА и 29 боеприпасов. Никто не был ранен, но три частных дома и десять транспортных средств получили разрушения.

Алина Морозова