МИД России выразил соболезнования в связи с землетрясением в Афганистане

В Министерстве иностранных дел России выразили сочувствие семьям погибших при землетрясении, которое произошло в ночь на 3 ноября в Афганистане. Текст обращения опубликован на сайте ведомства.

«В Москве выражают искреннее сочувствие семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,— указано в обращении. В МИДе заявили, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана.

Землетрясение произошло в провинциях Балх, Саманган, Сари-Пуль, Кундуз и Баглан на севере Афганистана, сообщили в министерстве. По предварительной информации, в нем погибли около 30 человек, около 400 получили ранения.

Согласно данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,3, очаг залегал на глубине 28 км. Утром в Минздраве Афганистана сообщили о 20 погибших и 320 пострадавших.