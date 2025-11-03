Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 20 человек

В результате землетрясения в Афганистане погибли не менее 20 человек, 320 пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны. Ранее агентство сообщило о семи погибших и 150 пострадавших.

Спасатель разбирает завалы в районе землетрясения в Афганистане (3 ноября 2025 года)

Фото: Afghan Red Crescent / Reuters, Afghan Red Crescent / Handout / Reuters Спасатель разбирает завалы в районе землетрясения в Афганистане (3 ноября 2025 года)

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали 3 ноября в 01:29 (23:29 мск прошлого дня) недалеко от афганского города Мазари-Шариф. По данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 28 км.

Подземные толчки также ощущались в Узбекистане, сообщили в сейсмологическом мониторинговом центре МЧС республики. В Сурхандарьинской области их интенсивность составила пять баллов, в Кашкадарьинской области — трех-четырех баллов, в пяти других регионах — трех баллов, в Ташкенте — два-три балла.