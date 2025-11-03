Жители Новгородской области за октябрь отдали мошенникам 26,5 млн рублей

Аферисты обманули жителей Новгородской области на 26,5 млн рублей за прошедший месяц. За октябрь произошло 30 случаев дистанционного мошенничества, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Большая часть пострадавших — жители областного центра, 19 человек. Также жертвами мошенников стали россияне из Боровичского, Демянского, Новгородского, Окуловского, Парфинского и Старорусского округов.

За месяц наиболее крупную потерю понесла жительница Великого Новгорода. Аферисты лишили ее 6,5 млн. Женщина планировала приобрести машину и перечислила деньги липовому автосалону.

Среди пострадавших в октябре чаще всего были женщины. На новгородцев старше 50 лет пришлось 70% случаев обмана.

Татьяна Титаева