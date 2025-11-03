Задолженность населения Ростовской области составила 39,5 миллиарда рублей
Жители Ростовской области накопили 39,5 млрд руб. долгов на начало сентября 2025 года, при этом более 16 млрд руб. составляют недоимки по налогам в федеральный бюджет. Такие данные опубликовал региональный Росстат.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным ведомства, общая сумма задолженности населения области составляет около 1,2% от всероссийского показателя. Недоимка по налогам, страховым взносам, пеням и процентам в федеральную казну достигла 16,9 млрд руб. В августе долговая нагрузка была выше и составляла 41,5 млрд руб., однако финансовое бремя жителей донского региона по-прежнему остается существенным.
«Ростовская область входит в число регионов ЮФО с высоким уровнем задолженности. Общий объем долгов населения ЮФО превышает 170 млрд руб., что составляет более 5% от российского показателя. Аналитики объясняют рост задолженности повышением цен на топливо, коммунальные услуги и товары первой необходимости, что заставляет граждан активнее использовать кредиты и рассрочки», — говорится в сообщении.
По информации аналитиков, срьезные финансовые трудности испытывают и компании региона. Кредиторская задолженность организаций превысила 1,34 млрд руб., из них 98 млн. руб. находятся в просрочке. Дебиторская задолженность предприятий составила 1,1 млрд руб., включая 35 млн руб. просроченных платежей.
Эксперты отмечают, что такой объем долгов создает угрозу стабильности регионального бизнеса и требует тщательного мониторинга денежных потоков.