Мишустин и премьер Госсовета КНР подписали совместное коммюнике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали совместное коммюнике, передает «РИА Новости». По итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Ханчжоу между странами также были подписаны восемь других документов.

«Несмотря на новые внешние риски и вызовы в этом процессе, Китай и Россия всегда друг друга поддерживают, наращивают стратегические контакты и взаимодействие, стремятся к совместному преодолению трудностей»,— заявил Ли Цян во время выступления на мероприятии.

Ли Цян отметил, что правительство КНР уверено в перспективах отношений с РФ. По его словам, во время встречи с Михаилом Мишустиным удалось выйти на большое количество договоренностей.

По итогам встречи российский премьер-министр также пригласил премьера Госсовета КНР посетить Москву для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в середине ноября.

Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Ханчжоу 3 октября. В рамках 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая премьер-министр также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.