У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, 3 ноября в акватории Тихого океана зарегистрировали афтершок сейсмособытия, которое произошло 30 июля. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов, сообщили в ведомстве. Там отметили, что звонки от граждан не поступали, угроза цунами не объявлялась.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильнейшее за 73 года землетрясение магнитудой 8,8. Жители Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов региона ощутили толчки силой 7–8 баллов. С тех пор у берегов Камчатки фиксируют афтершоки.

