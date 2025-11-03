Российские силы ПВО сбили 365 беспилотников ВСУ за сутки

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 365 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную бомбу и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, заявили в ведомстве.

Вооруженные силы (ВС) России также нанесли поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Поражение нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.

Сегодня в Минобороны сообщили, что ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, объектам украинского газо-энергетического комплекса и ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ.