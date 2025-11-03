Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины и военному аэродрому

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли ночью групповой удар по предприятиям военной промышленности Украины и инфраструктуре военного аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Групповой удар нанесли высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также с помощью БПЛА. Удар также пришелся по объектам украинского газо-энергетического комплекса и ремонтной базе вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены»,— заявили в ведомстве. Там сообщили, что ВС РФ нанесли ночной удар в ответ на атаки со стороны ВСУ на российские гражданские объекты.

Сегодня утром в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 64 беспилотника над регионами РФ. Над Ростовской и Саратовской областями сбили 29 БПЛА, четыре беспилотника — над Волгоградской областью. Еще по одному дрону уничтожили над Белгородской областью и Ставропольским краем.