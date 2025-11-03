Силы ПВО уничтожили 64 БПЛА над регионами России в ночь на 3 ноября

В период с 23:00 мск 2 ноября по 7:00 3 ноября силы ПВО сбили 64 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, больше всего беспилотников было сбито над Ростовской и Саратовской областями— 29 дронов. Также четыре дрона было уничтожено над Волгоградской областью, а также по одному — над Белгородской областью и Ставропольским краем.

По информации главы Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники были сбиты в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах региона, пострадавших нет. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин еще не прокомментировал ночную атаку.