Мишустин: Россия работает над ответной отменой виз для туристов из КНР
По поручению президента России Владимира Путина идет работа над отменой виз для туристов из Китая. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
Первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров, председатель правительства России Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко (слева направо) во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов»,— сказал Михаил Мишустин (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что таким ожиданиям способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в КНР.
С 15 сентября Китай ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Эта мера будет действовать на протяжении года в тестовом режиме. Владимир Путин пообещал ввести ответные меры для граждан КНР. По оценкам экспертов, отмена визового режима привела к росту популярности Китая у туристов из России.
