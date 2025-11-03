Мишустин: Россия работает над ответной отменой виз для туристов из КНР

По поручению президента России Владимира Путина идет работа над отменой виз для туристов из Китая. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров, председатель правительства России Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко (слева направо) во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

«Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов»,— сказал Михаил Мишустин (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что таким ожиданиям способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в КНР.

С 15 сентября Китай ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Эта мера будет действовать на протяжении года в тестовом режиме. Владимир Путин пообещал ввести ответные меры для граждан КНР. По оценкам экспертов, отмена визового режима привела к росту популярности Китая у туристов из России.

