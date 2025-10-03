Все дороги ведут в Китай

На протяжении нескольких лет Китай пользуется неизменной популярностью у российских туристов. Только в прошлом году они совершили порядка 1,5 млн поездок в эту страну. В начале сентября 2025 года МИД КНР объявил о введении 30-дневного безвизового режима для россиян.

Эта мера будет действовать в течение года в тестовом режиме. Игроки туристического рынка рассказали «Ъ-Review», как послабления повлияли на турпоток и подогрели интерес к Китаю.

Данное решение стало приятной неожиданностью даже для президента РФ Владимира Путина, который в сентябре находился в Китае с официальным визитом. Он пообещал зеркально ответить на инициативу. Пока российские министерства работают над введением безвизового режима для китайских граждан, россияне с 15 сентября уже въезжают в КНР по новым правилам.

Новые правила

До недавнего времени посетить без визы россияне могли только остров Хайнань. Кроме того, с 2023 года возобновил работу после пандемии коронавируса механизм групповых безвизовых поездок между Россией и Китаем. Благодаря ему съездить в Поднебесную без виз могли россияне в составе туристических групп. Соглашение стимулировало рост взаимных турпотоков и пользовалось популярностью у путешественников из обеих стран. Летом этого года даже обсуждалась возможность сокращения минимального числа участников туров с пяти до трех человек.

Теперь без ограничений могут путешествовать в Китай и самостоятельные туристы. В китайском визовом центре сообщили, что виза не понадобится владельцам российских загранпаспортов, которые приезжают в страну для ведения бизнеса, посещения родственников и друзей, обмена визитами, путешествий и транзита. При этом срок пребывания в КНР должен составить не более 30 дней. Для въезда в страну понадобится только действующий заграничный паспорт.

В пресс-службе туроператора «Русский экспресс» рекомендуют также иметь на руках обратный авиабилет, полис медицинской страховки и ваучер на отель. В компании отметили, что туристы из России проходят границу в общей для всех иностранцев очереди. Там пограничник проверяет паспорт и миграционную карточку, которую выдают в самолете или аэропорту прибытия. Выборочно могут проверить и другие документы, например страховой полис и билеты. Затем туристы сдают отпечатки пальцев и получают штамп в паспорт. Для несовершеннолетних граждан требования те же, что и для взрослых.

По новым правилам в любой регион Китая россияне могут въехать из любой страны. Однако нововведения не касаются особых зон, для посещения которых требуется специальное разрешение, например Тибета.

Заметный рост

Любое послабление визовых и пограничных процедур приводит к увеличению турпотока и Китай не стал исключением, отмечает председатель совета ассоциации «Мир без границ» Александр Львов.

«Китай и сейчас уже находится на первых строчках в рейтинге стран по посещениям российскими туристами (речь о посещении страны, а не о первой точке влета за границу). Спрос будет расти, крупнейшие операторы оценивают потенциальный рост в 30–40%»,— отметил эксперт.

По его словам, россияне стали активнее бронировать отдых в материковой части Китая. «Ранее безвизовый въезд действовал для россиян, посещающих курорты острова Хайнань с целью пляжного отдыха, сейчас соотношение увеличивается в пользу культурно-познавательного туризма»,— рассказал Александр Львов.

Хайнань продолжает пользоваться спросом. В «Русском экспрессе» рассказали, что этот тропический остров выбирают для отдыха примерно 65% туристов, а оставшиеся 35% едут на материк. Как сообщили в пресс-службе туроператора Fun and Sun, спрос на Хайнань вырос на 50%. По данным компании, 88% туристов отправляются в Китай именно за пляжным отдыхом. В то же время спрос на материковый Китай показывает рост в 30%. Порядка 12% клиентов компании отправляются в экскурсионные или сити-туры в Пекин, Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу и другие города. «Китай интересен и как пляжное, и как экскурсионное направление. Одного визита недостаточно, чтобы увидеть все многообразие этой страны. Благодаря доступной стоимости перевозки и широкой географии вылетов из городов РФ мы ожидаем высокий процент возвратных туристов»,— уточнили в Fun and Sun.

Отмечают растущую популярность Китая и другие игроки рынка. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip фиксируют рост как по числу бронирования отелей (44,6%), так и по количеству заказов авиабилетов (58%). Увеличилось и число поисковых запросов на авиабилеты — на 167%. Россияне рассматривают перелеты как в крупные города, так и по курортным направлениям. «Такая динамика отражает разницу между периодами 20 дней до объявления об отмене виз для россиян и 20 дней после этой новости»,— отметила руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова. По ее словам, на рост интереса повлияла не только отмена виз, но и увеличение количества прямых рейсов.

Рост числа бронирований в отелях отмечают и в «Т-Путешествиях». С 15 по 24 сентября этот показатель составил +16,7%. В компании рассчитывают, что в четвертом квартале 2025 года он вырастет на 40%.

Мощным драйвером дальнейшего устойчивого роста популярности направления станет зимний сезон, уверены эксперты. В «Т-Путешествиях» прогнозируют, что пик бронирований придется на конец октября — начало ноября и новогодние праздники. В «Русском экспрессе» ожидают к концу года взрывной рост турпотока на материк. «По результатам года увеличение объема продаж материкового Китая вырастет не менее чем в 2,5 раза»,— сообщили в пресс-службе компании. «По нашим прогнозам, интерес к поездкам в Китай продолжит расти. Дополнительный импульс даст зимний сезон: туристы заранее планируют длительные поездки, а часть из них может выбрать Хайнань и другие города с мягким климатом вместо привычного Таиланда. На Хайнане зимой держится комфортная температура около 25 градусов тепла, подходящая для отдыха у моря»,— рассказала Елена Шелехова. По ее словам, еще одним стимулирующим турпоток фактором станет китайский Новый год в феврале, который ежегодно притягивает большое количество туристов.

В Fun and Sun отмечают, что в осенне-зимний сезон традиционно растет спрос на отдых на море. «Уже сейчас заметен рост спроса, и к зимнему сезону направление обещает стать одним из самых востребованных в Азии»,— отмечают в компании. Там не исключают, что Китай может даже составить конкуренцию другим популярным азиатским направлениям для пляжного отдыха.

Потенциал Китая велик, однако развитие сдерживается ограниченным количеством прямых рейсов — именно объемы перевозки сегодня определяют масштабы спроса. «Если к завершению пробного безвизового режима авиаперевозка расширится, Китай сможет войти в топ направлений для отдыха»,— сообщили в Fun and Sun. «Китай однозначно будет в топ-2 по объему продаж среди направлений Юго-Восточной Азии. Уже сейчас спрос на него превышает показатели по Вьетнаму (на 40%) и уступает только Таиланду (на 69%)»,— подтвердили в «Русском экспрессе».

Новые возможности

Снятие визовых ограничений открывает для путешественников новые возможности. В таких условиях растет интерес к комбинированным турам, которые позволяют туристам совместить пляжный и экскурсионный отдых. В «Русском экспрессе» прогнозируют рост интереса к турам, в рамках которых клиенты могут совместить поездку на Хайнань с посещением Пекина, Шанхая или Чэнду. Уже сейчас у туристов популярны групповые экскурсионные программы с посещением Пекина, Шанхая, Сианя, Лояна и Чжанцзяцзе. Рост интереса к комбинированным маршрутам отмечают и в OneTwoTrip. «Все больше путешественников выбирают перелеты, где можно совместить несколько направлений или сделать пересадки. Сравнение данных 2025 года до объявления о безвизовом режиме с Китаем и после него показывает, что доля таких бронирований в авиа увеличилась на 48,4%»,— рассказала Елена Шелехова.

В Fun and Sun ожидают роста спроса на пока не самые известные регионы Китая, которые туристы только начинают для себя открывать. К ним в компании относят провинцию Хунань и нацпарк Чжанцзяцзе, который славится своими кварцевыми скалами и панорамами горных ущелий.

Популярность новых направлений будет зависеть от стоимости авиабилетов, считает Александр Львов. «Безусловно, новые направления в Китае будут востребованы, но спрос будет зависеть от стоимости авиабилетов. Уже сейчас отмечается достаточно заметный рост цен на перевозку, поэтому повышенным спросом будут пользоваться провинции с минимальной стоимостью авиатрансфера»,— заметил Александр Львов.

Растет не только интерес

Опрошенные «Ъ-Review» туроператоры не фиксируют существенных изменений в стоимости туров в Китай. Например, в Fun and Sun рассчитывают, что в ближайшее время цены на отдых в этой стране останутся стабильными. «Отмена виз напрямую не повлияла на стоимость туров, но она убрала дополнительный барьер и расходы на визу. В ближайшее время цены останутся стабильными: рост спроса частично компенсируется расширением перевозки и конкуренцией между операторами и авиакомпаниями»,— рассказали в пресс-службе компании. При этом в компании допускают подорожание авиабилетов в пиковые даты, например в период школьных каникул, новогодних праздников и китайского Нового года. В этой связи туристам рекомендуется заранее бронировать туры и авиабилеты.

В то же время онлайн-сервисы планирования путешествий отмечают рост стоимости перелета. По данным OneTwoTrip, после объявления об открытии безвизового режима стоимость авиабилетов в Китай выросла на 8%. Средняя цена перелета туда-обратно увеличилась с 49 500 до 53 800 руб.

В «Т-Путешествиях» рассказали, что средние тарифы выросли примерно на 15–20%. «На ноябрь—январь вероятно сохранение повышенных цен из-за пиковой загрузки. Частичная коррекция вниз возможна при наращивании провозной емкости и конкуренции на отдельных направлениях»,— отметили в компании.

Будь готов

Несмотря на ажиотаж, Китай пока остается диковинкой для россиян. В этой стране есть много непривычного, в том числе еда, система платежей и другие особенности, которые следует учитывать при планировании путешествия. В частности, важно помнить, что в Китае интернет работает с ограничениями. Из-за этого могут некорректно отображаться локации на картах привычных платформ, а некоторые приложения просто не работают. Туроператоры рекомендуют туристам использовать местные онлайн-карты и заранее установить туристическую eSim. В Fun and Sun советуют заранее планировать маршруты и учитывать масштабы страны, так как перемещения между городами занимают время.

Еще одна сложность — обмен валюты. В материковой части страны обменять юани можно только в банках, которые не работают в выходные и праздничные дни. Для обмена понадобятся загранпаспорт и визитка отеля. Поэтому лучше всего купить валюту в России и ехать в отпуск с юанями.

«Удобнее менять деньги в отделениях Bank of China, ICBC, ABC или China Construction Bank — они есть по всей стране. Чеки об обмене лучше сохранить — они понадобятся, если захотите сдать оставшиеся юани в банк»,— рекомендуют в Fun and Sun.

В Ассоциации туроператоров отмечают, что в туристической части Хайнаня и приграничных с Россией городах у туристов могут взять даже наличные рубли. Но за пределами этих зон в ходу только юани и безналичные платежи. Туроператоры предупреждают, что даже карты UnionPay банков, не находящихся под санкциями, могут работать нестабильно. Владельцы карт иностранных банков могут заранее установить приложение AliPay и привязать к нему свою карту, чтобы пользоваться местными сервисами.

В Fun and Sun рассказали, что в Китае не все отели заселяют иностранцев, так как их нужно регистрировать в полиции. У туристов, которые по незнанию забронируют такой отель, могут возникнуть сложности. В этой связи можно перестраховаться и воспользоваться услугами туроператора. Туроператор может проконсультировать путешественников и относительно прохождения границы, дать рекомендации. Такая поддержка кажется особенно полезной на фоне недавних сообщений о россиянах, у которых возникли сложности на границе из-за плохо читаемого турецкого штампа в паспорте. Туроператоры отмечают, что пока подобные ситуации единичны. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) подчеркнули, что у организованных туристов проблем с въездом в КНР за первую неделю после введения безвизового режима не случалось.

«Туроператоры знают, как решить подобную проблему, на основе многолетнего опыта оформления виз в консульстве КНР. В частности, они советуют россиянам иметь при себе распечатку электронных билетов, подтверждающих прилет в Турцию и вылет из этой страны»,— говорится в сообщении РСТ. Таким образом, если туристы не склонны к авантюризму, лучше воспользоваться услугами компании, по крайней мере при первой поездке в КНР. Такой подход позволит познакомиться со страной и узнать о ее особенностях без лишнего стресса. «Лучше все же через туроператора. Потому что так будет меньше проблем с языковым барьером. Если в Пекине или Шанхае можно встретить англоговорящих сотрудников в отелях, ресторанах и так далее, то в других городах таковых может не быть»,— считают в Fun and Sun.

Будет ли организованный турпоток в Китай преобладать над количеством самостоятельных путешественников, покажет время. Однако уже сейчас ясно, что все больше россиян горят желанием исследовать эту страну. По мнению Александра Львова, география и объемы полетов между Россией и Китаем будут и дальше неуклонно расти, данная тенденция уже очевидна. В дальнейшем, отмечает эксперт, этот тренд будет только усиливаться.

Ксения Черняева