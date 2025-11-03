Экспорт зерна стал убыточным для донских операторов в 2025 году

В Ростовской области средние закупочные цены на пшеницу опустились ниже стоимости ячменя. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным ведомства на 27 октября, средняя предложенная цена за тонну высококачественной продовольственной пшеницы третьего класса составила 14,5 тыс. руб. с НДС. Максимальная закупочная стоимость в 15,6 тыс. руб. за тонну зафиксирована в филиале Константиновский АО «Астон». Минимальная — 13,9 тыс. руб. за тонну отмечена в филиалах Сальский, Тарасовский, Белокалитвинский и Успенский ЗАО «ЮГ Руси».

Советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш отмечает необычную ситуацию. «Цена фуражного ячменя, равная 14,2 тыс. руб. за тонну, сравнялась с ценой продовольственной пшеницы третьего класса»,— констатирует эксперт. Это снижает экономическую привлекательность реализации пшеницы для сельхозпроизводителей.

«Средняя закупочная стоимость продовольственной пшеницы четвертого класса при содержании белка 12,5% равна 14,2 тыс. руб. за тонну. Наивысшая цена для четвертого класса (15,5 тыс. руб.) также отмечена в филиале Константиновский АО «Астон». Наименьшая (13,4 тыс. руб.) — в филиалах ЗАО «ЮГ Руси». За год цены на пшеницу в регионе упали более чем на 1 тыс. руб. за тонну», — говорится в сообщении.

Аналитики зернового рынка отмечают ухудшение конъюнктуры для операторов зерновых терминалов из-за роста перевалочных мощностей и сокращения объемов урожая. Эксперты также указывают на убыточность экспортных операций при текущих низких ценах.

Валентина Любашенко