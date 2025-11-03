Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным

Подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным идет полным ходом. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, она идет. Идет полным ходом. Это сложный процесс»,— сказал Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на декабрь. По его словам, мероприятие объединят с большой пресс-конференцией.

Первая телевизионная прямая линия с Владимиром Путиным прошла в декабре 2001 года. С этой даты мероприятие проходило каждый год за исключением 2004, 2012 и 2022 годов.

Прямая линия в прошлом году прошла 19 декабря и была также объединена с пресс-конференцией. Мероприятие получило название «Итоги года с Владимиром Путиным» и продлилось больше четырех часов. До начала встречи с журналистами на прямую линию поступило более 2 млн обращений, отбором которых занималась нейросеть.