В Татарстане закупят лекарства от астмы на 40,1 млн рублей

Государственное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» объявило закупку лекарственных средств от астмы на сумму 40,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В медучереждения Татарстана планируется поставить 21,5 тыс. упаковок комбинации беклометазона и формотерола, применяемой для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Стоимость одной упаковки — 1 863 руб. Контракт будет действовать до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят 43,5 млн руб. на закупку препаратов от заболеваний легких.

Анна Кайдалова