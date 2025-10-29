В Татарстане выделят 43,5 млн рублей на средство от болезней легких

В Татарстане выделят 43,56 млн руб. на покупку комбинированного препарата для лечения легких с действующими веществами беклометазон и формотерол. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Средство применяется для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Всего планируется поставить 25 480 упаковок препарата стоимостью от 1576 до 1734 руб. за пачку. Поставки будут осуществляться в течение 2025–2026 годов.

Заказчиком является ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»), он снабжает медицинские организации и население республики лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что предприятие закупит препарат «Будесонид» для лечения заболеваний легких на сумму 13,2 млн руб.

