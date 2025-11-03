Обжалован приговор главе пивзавода в Хакасии за неуплату 3,4 млрд рублей налогов

Оспорен приговор городского суда Абакана (Хакасия), вынесенный директору и владельцу пивоваренного завода «Альпина» Александру Зубареву. Согласно картотеке суда, решение обжаловано защитником, прокурором, а также представителем потерпевшего. К 10 ноября стороны должны внести возражения на жалобы.

Приговор пивовару огласили 17 октября. Бизнесмена признали виновным в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима с конфискацией в доход государства 60,98% доли в уставном капитале компании стоимостью более 651 млн руб.

Иск ФНС к бизнесмену о возмещении ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. До принятия итогового решения по иску сохранен арест на имущество пивовара и его завода (несколько автомобилей, земельных участков, квартир, вертолет Eurocopter).

Это дело было возбуждено в январе 2022 года. Согласно версии следствия, топ-менеджер организовал схему сокрытия выручки от реализации неучтенной продукции. Бизнесмен включал в налоговые декларации и расчеты заведомо ложные сведения о сумме акцизов, НДС, страховых взносах, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года. В результате, как подсчитали силовики, казна недополучила более 3,4 млрд руб. налогов.

Защита настаивает на невиновности бизнесмена.

Илья Николаев