В водоем-охладитель Ростовской АЭС выпустили восемь тонн рыб-чистильщиков

В водоем-охладитель Ростовской АЭС выпустили восемь тонн рыб-биомелиораторов, включая карпа, белого амура, толстолобика и русского осетра, которые будут очищать водоем от водорослей и фитопланктона. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов.

По информации ведомства, финальную партию мальков в этом сезоне доставили из ст. Богоявленской Константиновского района и с. Кагальник Азовского района. Рыбу выращивали в специализированных хозяйствах Ростовской области, где обеспечивали полноценное питание и оптимальные условия развития.

«С 2015 года в Дон и водохранилище выпустили более 73 млн мальков ценных пород. Рыбы поедают водоросли и моллюсков, рыхлят дно, фильтруют воду и поддерживают баланс микрофлоры. Благодаря биомелиорации качество воды в водоеме-охладителе улучшилось: минерализация снизилась на 20%, а зарастание сократилось в десять раз по сравнению с показателями 25-летней давности»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко