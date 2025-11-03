7 ноября «Валдай 45Р» запускает рейсы из Ростова в Старочеркасскую

Работы по монтажу понтонного причала «Дон-5» в ст. Старочеркасской завершены. 7 ноября теплоход «Валдай 45Р» начнет ежедневные рейсы по новому маршруту «Ростов — Старочеркасская». Об этом сообщила «СПК Дон» в своем Telegram-канале. До окончания навигации перевозки по данному направлению будут выполняться ежедневно.

Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина

По информации ведомства, строительство понтонной пристани в Старочеркасской началось в конце сентября. В планах — благоустройство прилегающей территории. Окончательная концепция пока не готова, но рассматриваются два варианта: возведение моста или дамбы в пойме прибрежной зоны.

По данным Минтранса региона, в 2024-2025 годах пассажирские суда на подводных крыльях перевезли по рекам Ростовской области свыше 50 тыс. человек. Помимо действующих причалов в Азове, Ростове и теперь в Старочеркасской, в 2025 году установлен причал в ст. Романовской. Сейчас работы ведутся в Пухляковском и Семикаракорске, еще четыре причала планируется открыть в 2026 году: в Багаевской, Кочетовской, Усть-Донецком и Константиновске.

Кроме Валдаев жители и гости Дона смогут путешествовать на «Метеоре 120Р-7». Среди новых маршрутов, которые будет обслуживать это судно — «Ростов-Романовская» (первый рейс по нему уже состоялся), и «Ростов-Таганрог» (регулярное водное сообщение по маршруту запустят в 2026 году).

Валентина Любашенко