На капремонт мэрии Набережных Челнов выделят 299,7 млн рублей

На капитальный ремонт фасада здания мэрии Набережных Челнов на проспекте Хасана Туфана выделят 299,7 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В план входят общестроительные и отделочные работы, а также установка и монтаж оборудования. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Финансирование будет осуществляться за счет бюджета Татарстана. Завершить ремонт планируется до января 2027 года.

Ранее сообщалось, что 300 млн руб. направят на капремонт зала имени Сары Садыковой в Набережных Челнах.

Анна Кайдалова