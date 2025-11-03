В Татарстане закупят тракторы на 51,7 млн рублей

В Татарстане на поставку транспортных средств для 19 сельских поселений республики выделят 51,7 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Каждое поселение получит по одному трактору «Беларус-82.1» или эквиваленту, стоимость одного трактора составляет 2,72 млн руб. Заказчиками выступают исполнительные комитеты муниципальных образований из Чистопольского, Бавлинского, Арского, Атнинского, Мензелинского, Пестречинского и других районов Татарстана.

Финансирование предусмотрено из бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных источников. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в республике выделят 12,7 млн руб. на сельхозтехнику для Буинского района.

Анна Кайдалова