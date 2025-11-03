Землетрясение магнитудой 6,8 в Афганистане ощутили в Узбекистане

В Узбекистане ощутили подземные толчки в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло на территории Афганистана. Об этом сообщил сейсмологический мониторинговый центр МЧС республики.

Землетрясение было зафиксировано 3 ноября в 01:29 (23:29 мск прошлого дня) в провинции Саманган на глубине 30 км.

Сильнее всего подземные толчки ощущались в Сурхандарьинской области, их интенсивность составила пять баллов. В Кашкадарьинской области сила толчков достигла трех-четырех баллов, в пяти других регионах — трех баллов, а Ташкенте — два-три балла.

По данным центра, на момент публикации сообщений о пострадавших или разрушениях на территории Узбекистана не поступало. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,3.