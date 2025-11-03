Памятник Ивану Грозному установили в Вологде

Памятник царю Ивану IV Грозному установили на Кремлевской площади Вологды. Торжественное открытие состоится 4 ноября, в День народного единства, сообщает «Ъ».

Монумент появился по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Губернатор отметил роль Грозного как «умножителя русских земель», напомнив о присоединении им Казанского и Астраханского ханств к Русскому государству.

Высота памятника составляет 9 метров, скульптором выступил Михаил Красильников.

Анна Кайдалова