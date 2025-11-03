На Дону обсудили автоматизацию региональной таможни

Ростовская область в первом полугодии 2025 года вела торговые операции со 137 странами, из которых 102 стали экспортными партнерами региона. Об этом заявил министр экономического развития области Павел Павлов на заседании комитета по внешнеэкономической деятельности и электронной торговле. Мероприятие организовало региональное отделение «Деловой России» в Ростове-на-Дону.

По информации ведомства, в работе приняли участие представители властных структур, бизнес-сообщества и контролирующих органов. Участники встречи рассмотрели проблемы российских компаний в условиях санкционного давления. Особое внимание уделили автоматизации таможенных процедур и возможному влиянию безвизового режима с Китаем на деловую активность в регионе.

«По итогам первого полугодия 2025 года экспортно-импортные операции велись с 137 странами. Из них 102 страны были нашими экспортными партнерами»,— сообщил господин Павлов.

Основными торговыми партнерами области стали Турция, Китай, Гонконг, Индонезия, Египет, Беларусь, Иран, Индия, Казахстан, Вьетнам, Саудовская Аравия, Алжир и Бангладеш.

«Ростовская область сохраняет лидирующие позиции по объемам внешнеторгового оборота и экспорта в Южном федеральном округе. Регион стабильно занимает место в первой десятке по показателям экспорта и несырьевого неэнергетического экспорта среди всех субъектов России»,— приводятся в сообщении слова министра экономразвития региона.

Валентина Любашенко