В Татарстане на сельхозтехнику для Буинского района выделят 12,7 млн рублей

В Татарстане выделят 12,74 млн руб. на поставку пяти тракторов «Беларус-82.1» или их эквивалентов для нужд Буинского муниципального района. Соответствующий тендер размещен на госзакупках.

Новые машины получат пять сельских поселений района — Большефроловское, Верхнелащинское, Новочечкабское, Бик-Утеевское и Чувашско-Кищаковское. Каждый исполнительный комитет приобретет по одному трактору стоимостью 2,5 млн руб.

Технику необходимо доставить до конца года. Источником финансирования служит бюджет муниципальных образований, а также внебюджетные источники.

Анна Кайдалова