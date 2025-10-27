Курское «Динамо» разгромило «Самару» в матче премьер-лиги

Баскетбольный клуб «Динамо-Курск» одержал уверенную победу над командой «Самара» в шестом туре премьер-лиги. Матч в спортивно-концертном комплексе (СКК) Курска завершился со счетом 86:63. После этой игры курское «Динамо» сохранило статус одной из двух непобежденных команд лиги наряду с екатеринбургским УГМК.

Наиболее результативной в составе курской команды стала бельгийская легионерка Киара Линкенс, набравшая 21 очко и 7 подборов, что принесло ей звание самого ценного игрока матча. Капитан команды Ольга Фролкина добавила 18 очков, а Нина Глонти отметилась 13 очками. Перед основной игрой фарм-клуб «Динамо-Фарм» также одержал победу над «Самарой-2» со счетом 90:65.

Ранее курская команда победила одноклубниц из Москвы в пятом туре премьер-лиги. Следующая встреча курского «Динамо» состоится 28 октября в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка России против «Самары». Игра пройдет в курском СКК и начнется в 19:00.

Ульяна Ларионова