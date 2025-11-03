Вучич обвинил протестующих в Сербии в контакте с американцами

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что участники протеста у здания парламента в Белграде находятся в контакте с посольством США. Он задался вопросом, почему протестующие договаривались именно с сотрудниками американского посольства.

Господин Вучич отметил, что собравшиеся в палаточном лагере «Чациленд» сторонники власти с иностранными представителями не общаются. Ранее председатель Скупщины Ана Брнабич сообщила, что протестующие забросали «Чациленд» пиротехникой.

Протесты возобновились в воскресенье днем, когда Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении вокзала в Нови-Саде, начала голодовку перед парламентом, требуя найти виновных и провести досрочные выборы. Вечером к ней присоединились студенты и граждане.

Студенческие и оппозиционные протесты в Сербии начались в 2024 году после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.