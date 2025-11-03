Брнабич: протестующие в Сербии забросали пиротехникой лагерь сторонников властей

В Белграде протестующие забросали палаточный лагерь сторонников властей пиротехникой у здания парламента. Есть пострадавшие, сообщила председатель Скупщины Ана Брнабич в соцсети X.

По ее словам, протестующие, собравшиеся перед Пионерским парком, бросали флаеры, которые подожгли одну из палаток в лагере сторонников президента Александра Вучича. Госпожа Брнабич обвинила протестующих в намерении вызвать «столкновения, кровопролитие и братоубийственный конфликт».

Напряженность возникла после того, как днем в воскресенье перед парламентом начала голодовку Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении вокзала в Нови-Саде. Она требует найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы. Вечером к ней присоединились студенты и граждане. Две группы — протестующие и сторонники властей в палаточном лагере «Чациленд» — были разделены кордонами полиции и жандармерии.

Студенческие и оппозиционные протесты в Сербии начались в 2024 году после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.