Прокурор Парижа: ограбление Лувра совершили мелкие преступники

Кража исторических драгоценностей стоимостью $102 млн из парижского Лувра в прошлом месяце было совершено мелкими преступниками, а не профессионалами. Прокурор Лора Бекко подчеркнула, что профили арестованных нетипичны для сложных операций и указывают на то, что преступники являются местными жителями из малообеспеченных северных пригородов Парижа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ограбление было совершено двумя мужчинами, которые использовали подъемник для доступа на второй этаж музея, разбили окно и взломали витрины угловыми шлифовальными машинами, после чего скрылись на скутерах. При этом они оставили на месте преступления ряд улик, а также выронили самую ценную драгоценность — корону императрицы Евгении.

В рамках дела уже были арестованы трое из четырех предполагаемых воров и подруга одного из них. Драгоценности до сих пор не найдены. Арестованные — 34-летний и 39-летний мужчины частично признали свою причастность, а 37-летний мужчина был арестован по следам ДНК. Глава МВД Франции Лоран Нуньес предполагает, что единственный подозреваемый, остающийся в бегах, вероятно, является организатором ограбления.

Двое арестованных ранее уже были осуждены за подобное ограбление в 2015 году.

Подробнее об ограблении — в материале «Ъ» «Лувр ограбили по-домашнему».