Красный Крест получил тела трех израильских заложников

«Хамас» передал Красному Кресту три гроба с погибшими израильскими заложниками, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Они находятся на пути к войскам Армии обороны Израиля в секторе Газа.

Палестинское движение возвращает Израилю останки погибших в плену заложников по соглашению между Израилем и «Хамасом», которое стороны достигли 10 октября. До этого «Хамас» освободил последних оставшихся в живых 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. В обмен Израиль освободил 250 палестинских заключенных, отбывавших пожизненное заключение или долгие сроки, и 1718 арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Вечером 28 октября еврейское государство атаковало позиции «Хамас», несмотря на действующий режим прекращения огня. Поводом для этого стала перестрелка между боевиками и военнослужащими Израиля, в результате которой погиб один из бойцов инженерных войск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сделка по Газе сбивается с ритма».