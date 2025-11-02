В Чувашии за неделю разместили госзакупки на 1,6 млрд рублей

В Чувашии с 24 по 31 октября было размещено госзакупок на 1,6 млрд руб. Всего объявлено 412 закупок: 355 для государственных нужд и 57 для муниципальных. Об этом сообщает Региональный центр закупок республики.

Самой крупной закупкой недели стал тендер на строительство второго этапа набережной реки Волга с причальной стенкой и благоустройство территории в Козловке. Начальная цена контракта составила 497,3 млн руб.

Самой социальной закупкой признали поставку предметов первой необходимости для пунктов проката Центра социального обслуживания населения Чебоксарского района, а самой эффективной закупкой — ремонт автомобильной дороги «Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск» в Моргаушском муниципальном округе. Сумма экономии составила более 6 млн руб, что на 30% ниже начальной цены.

Влас Северин